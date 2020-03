Effetto COVID-19: la Russia sospende il rilascio dei visti turistici per gli italiani

Nello specifico, il Centro operativo per contrastare la diffusione del Coronavirus russo, ha reso noto che la Russia, a partire dal 13 marzo, sospenderà temporaneamente il rilascio dei visti ai cittadini italiani, salvo visti per affari, umanitari, diplomatici e di servizio.

L’Ambasciata della Federazione Russia in Italia, a sua volta, ha comunicato che l’Italia non farà entrare i turisti russi, ai sensi delle nuove misure intraprese da Roma per contrastare l’espansione del Coronavirus.

Il numero di persone attualmente positive al Coronavirus in Italia è di 10.590. In Russia oggi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, sono stati confermati 8 nuovi casi di contagio; il numero di pazienti positivi nel territorio russo in tal modo ha raggiunto 25.