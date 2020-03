Coronavirus. Tajani: In UE importantissime misure, 37 MLD in arrivo

Tra qualche istante votero’ a favore di 3 provvedimenti importantissimi: 37 miliardi da utilizzare contro il Covid-19; la trasformazione del fondo di solidarieta’, che e’ quello dedicato alle emergenze e calamita’ naturali, in aiuti anche per emergenze sanitarie; provvedimento aiuti alle compagnie aeree in difficolta’”.

Cosi’ Antonio Tajani, in un video. Il vice presidente di Forza Italia spiega: “Inviero’ questa scheda per via telematica attraverso un’email al Parlamento europeo. Inizio a votare: 3 si’, e poi la mia firma.

Ora scannerizzo e poi invio, con la mia email ufficiale, alla plenaria del Parlamento europeo, il mio voto, e cosi’ stanno facendo tantissimi miei colleghi, soprattutto quelli di Forza Italia a cominciare da Silvio Berlusconi”. (Tar/ Dire) 12:20 26-03-20 NNNN