Coronavirus, Cuccu (M5S):”urgente  reperire alloggi  per il personale sanitario che opera per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19″

L’incalzare dell’epidemia non arresta l’attività della consigliera regionale pentastellata Carla Cuccu, sempre in prima linea nell’interesse di tutti i sardi, che, in data odierna, ha presentato una nuova interpellanza al Governatore Solinas ed all’assessore alla sanità Nieddu chiedendo se abbiano rivolto un accorato appello che incoraggi forme di solidarietà, pubblica e privata, per reperire alloggi da destinare al personale sanitario che tutti i giorni mette a rischio la propria salute col proprio lavoro.

Carla Cuccu evidenzia come numerosi operatori sanitari non trovano alloggio ed in via prudenziale preferiscano non rientrare nelle proprie abitazioni, per limitare, cosi’, eventuali contagi anche tra i loro familiari.

“In diverse regioni italiane”, continua la consigliera Cuccu, “si sta provvedendo grazie alla solidarietà di istituzioni e cittadini che forniscono un supporto logistico a questi encomiabili professionisti della salute. In un tempo in cui questo nemico invisibile sta risvegliando coscienze, solidarietà e senso di appartenenza, è compito delle istituzioni valorizzare questi principi giuridicamente tutelati”, conclude la consigliera regionale del M5S mostrando, ancora una volta, di essere centrata sui problemi dell’isola.