Coronavirus, Conte: “Non c’è più tempo, tutta Italia è zona rossa”

ROMA – “Abbiamo adottato una nuova decisione che si basa su un presupposto. Tempo non ce n’e’. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahime’ anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Ho deciso di adottare subito misure ancora piu’ stringenti, piu’ forti”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare come ‘io resto a casa’. Non ci sara’ piu’ una zona rossa nella pensisola. Ci sara’ l’Italia zona protetta”, aggiunge.

“Sono pienamente consapevole della gravita’ e della responsabilita’. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. E’ il momento della responsabilita’ e tutti l’abbiamo. Voi cittadini tutti con me. La decisione giusta oggi e’ di restare a casa. Il futuro nostro e’ nelle nostre mani”, aggiunge Conte.

Le nuove norme sono contenute in un “dpcm che va in gazzetta ufficiale stasera ed entrano in vigore domattina”.

“Tutta Italia è zona rossa”

Il premier specifica anche che è “sospeso il campionato di calcio. Non consentiremo neppure l’uso delle palestre. La sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e per le università è prolungata fino al 3 aprile”.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it