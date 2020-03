Coronavirus: Calvisi, continua l’impegno della Difesa

“Sin dai primi giorni dell’emergenza che stiamo vivendo la Difesa si è mobilitata con ogni risorsa, mettendo in campo uomini, donne, mezzi e infrastrutture per affrontare questo momento di grande criticità per il nostro Paese. A tutti loro va, ancora una volta, il nostro ringraziamento per la professionalità, lo spirito di sacrificio, la determinazione con cui stanno gestendo questa fase complessa e delicata” – rende noto il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.

“Un ringraziamento va ai medici e agli infermieri della Difesa che operano in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile, il Ministero Affari Esteri e della Salute. Ai nostri centri di ricerca che stanno lavorando incessantemente, a tutti i militari impegnati giorno e notte per assicurare il rispetto delle misure messe in atto dal governo. Alla Sala Operativa del COI – Difesa, che continua a monitorare la situazione dei militari italiani in tutte le missioni e operazioni nazionali e internazionali.

La Difesa, come accaduto in passato, si conferma una risorsa fondamentale e preziosa, capace di rispondere e affrontare grandi sfide in un momento difficile per tutto il Paese” – ha concluso Calvisi.