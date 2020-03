Coronavirus, Borrelli: “Altri 188 morti in 24 ore. Contai salgono a 12.839”

ROMA – “Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 213 i guariti da coronavirus e 188 i morti”. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza, in cui aggiorna la ‘fotografia’ dei contagi da coronavirus. “Sono 12.839 i malati di coronavirus in Italia, 2.214 in più di ieri. In terapia intensiva ci sono 1153 pazienti e 6650 i ricoverati”.

“IMPORTANTE DONARE SANGUE, REGISTRATA CONTRAZIONE FENOMENO”

“E’ importante donare il sangue, in questo periodo si sta registrando una contrazione del fenomeno della donazione, che è fondamentale per salvare vite umane. E’ un appello a tutti per donare il sangue”, dice Borrelli.

“DISTRIBUIREMO 1,5 MLN MASCHERINE AL GIORNO”

“Vogliamo implementare la distribuzione di mascherine, fino ad arrivare ad un milione-un milione e mezzo al giorno”, dice Borrelli.

“AIFA STUDIA FARMACO DEL COTUGNO, PRESTO RISCONTRI”

“Abbiamo letto di questo farmaco contro l’artrite all’ospedale Cotugno di Napoli, è stato giudicato utile per superare la fase critica della malattia. Da parte dell’Aifa so che si stanno facendo studi e a breve, massimo dieci giorni, si potrà avere un riscontro, mi auguro di poter apprezzare presto i risultati”, dice Borrelli.

“ENTRO 10 GIORNI RISCONTRO SU USO FARMACO NAPOLI”

“Credo che ci siano approfondimenti in atto anche da parte dell’Aifa”, dice Borrelli a proposito del farmaco Tocilizumab, off label sperimentato dagli ospedali di Napoli Pascale e Cotugno, che è stato somministrato ad alcuni pazienti affetti dal Covid-19 in Campania. “A breve, nel giro di massimo dieci giorni, si potrà avere un riscontro sull’uso di questo farmaco – ha spiegato – usato dal Cotugno e giudicato utile e proficuo per superare la malattia. Vedremo e mi auguro, a breve, di poter apprezzare studi che si stanno facendo”.

“4600 FORZE IN CAMPO, +2159 DA IERI”

“Per quanto riguarda le forze in campo della Protezione Civile, abbiamo oggi più di 4600 uomini, rispetto a ieri +2159 impiegati nell’attività di assistenza alla popolazione: 1700 di volontariato, 2700 nelle strutture operative, 240 di personale del Dipartimento”, dice ancora il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

“MASCHERINE IN FABBRICA SE MANCA DISTANZA UN METRO”

“Mi auguro tra oggi e domani un provvedimento del ministero della Salute che chiarisca sull’uso delle mascherine nei lavori in fabbrica. Il principio è: non ce ne è bisogno se si mantiene la distanza di un metro. Dove non si riesce, vanno usate la mascherine”, dice Borrelli.

“METRO-BUS OK MA LIMITARE SPOSTAMENTI”

“Meglio metro o autobus? È la stessa cosa, l’importante è mantenere sempre la distanza di un metro e limitare al massimo gli spostamenti”, dice ancora Borrelli.

“USARE SANA PRUDENZA ANCHE IN FAMIGLIA”

“Dobbiamo fare un sacrificio tutti quanti, mi rendo conto della promiscuità e della vicinanza che possono esserci in famiglia ma un po’ di sana prudenza non fa male a nessuno”. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza.

di Federico Sorrentino

