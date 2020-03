Coronavirus, apri le finestre e suona: oggi alle 18 il flash mob per trasformare l’Italia in un enorme concerto

LEGGI ANCHE: VIDEO | Tammurriata dai balconi a Benevento contro l’isolamento da coronavirus

L’idea del flash mob sonoro ‘Ovunque tu sia, rallegriamo le città’ è stata lanciata da Fanfaroma, street band romana nata nel 2013, e, con un rapido tam tam circolato su whatsapp, ha presto contagiato tutta Italia.

“Apriamo le finestre, usciamo in balcone e suoniamo insieme anche se lontani”, si legge nel messaggio. “Venerdì 13 alle 18 in punto tutti gli abitanti d’ Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra…il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratutito!“.

Ma la partecipazione non è ristretta ai soli musicisti e tutti possono partecipare al flash mob sonoro: “Chi non sa suonare uno strumento, metta un disco spalancando la finestra. Così, visto che non possiamo uscire a prendere aria, la facciamo entrare in casa”.