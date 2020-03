Coraggio e prodotti del territorio per vincere la crisi al tempo del covid-19: nuova iniziativa gastronomica dai Fontana a Somma Vesuviana

Lopa: coniugare la passione enogastronomica attraverso la valorizzazione della pizza napoletana e dei prodotti del territorio unitamente alla passione e al coraggio di fare impresa artigianale e familiare son un volano socio economico e culturale per il rilancio identitario del nostro territorio e una risposta concreta al panico da virus e agli attacchi mediatici alle nostre produzioni

Bella è suggestiva inaugurazione della nuova Pizzeria-Ristorante I FONTANA della omonima famiglia, da tempo impegnati nel vasto panorama della ristorazione del territorio di SOMMA VESUVIANA della Provincia Metropolitana Partenopea. Grazie alla tenacia e all’impegno dei Fontana, in particolare di Pietro, si è aperto una nuova sede nel cuore del comune alla pendici del Vesuvio, un nuovo punto dove poter gustare le tante prelibatezze che, nonostante la crisi sociale ed economica dovuta alla nuova emergenza sanitaria, tantissime le persone ai tavoli hanno partecipato all’evento, probabilmente anche per esorcizzare la psicosi da corona-virus.

Pietro, pizzaiolo di eccellenza, si è circondato di uno staff di grande esperienza e di forte motivazione, lanciando le sue versioni della pizza, con un successo assicurato, grazie al sapore autentico della vera pizza napoletana. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare prodotti agro-alimentari del territorio, da una composizione storica del prodotto, da una ricetta tipica da un metodo di produzione tradizionale. Coniugare la passione enogastronomica attraverso la valorizzazione della pizza napoletana e dei prodotti del territorio, unitamente alla passione e al coraggio di fare impresa artigianale e familiare, sono un volano socio economico e culturale per il rilancio identitario del nostro territorio, una risposta concreta al panico da virus e agli attacchi mediatici alle nostre produzioni. Con queste motivazione abbiamo voluto condividere la nuova iniziativa di Pietro FONTANA e della sua famiglia.

Cosi il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di Napoli,componente del Dipartimento Nazionale Agricoltura Agroalimentare Ambiente Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi MNS, già per diversi anni Presidente del Comitato per la Promozione Valorizzazione e Tutela della Pizza Napoletana, Delegato per l’Agroalimentare della Provincia di Napoli Rosario Lopa.

Tra gli intervenuti anche il Sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, il giornalista e conduttore televisivo, Franco Capasso, l’esponente di Confesercenti Donna e Presidente di Officina delle Idee, Rosa Praticò e il fotografo-blogger, Umberto Raia.