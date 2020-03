Consiglio regionale, PD: “Misure urgenti a favore dell’informazione e della cultura”

I settori dell’informazione e della cultura subiranno notevoli ripercussioni economiche compromettendo fatturato e produttività – scrivono i Consiglieri del PD. – Lo Stato e le Regioni hanno disposto delle misure straordinarie e urgenti per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19, che hanno interessato anche i settori dell’informazione e della cultura, mediante la sospensione degli eventi culturali e sportivi in tutto il territorio nazionale, fino alla chiusura delle librerie.

In particolare, con il Decreto Legge del 17 marzo 2020, recante ‘’Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19’’, meglio noto come ‘’Cura Italia’’, il Governo della Repubblica ha disposto una serie di misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, escludendo al momento il settore dell’informazione e dell’editoria (in particolare quella libraria) oltre ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, che non possono accedere a nessuno degli strumenti previsti dallo stesso Decreto.

Per i suddetti motivi, i Consiglieri del Partito Democratico impegnano il Presidente della Regione e la Giunta regionale: