Cagliari – Furto alla Rinascente: incastrato dalle telecamere un 36enne

Proprio sabato pomeriggio, tramite la linea 113, il personale del centro commerciale La Rinascente richiedeva l’ausilio di un equipaggio della Squadra Volante, perché poco prima un ragazzo aveva rubato una borsetta ed era inseguito da alcune guardie della Security del centro.

Gli Agenti, accorsi sul posto, hanno ascoltato il racconto di una delle due guardie giurate che hanno inseguito il malfattore, che purtroppo, dopo una colluttazione, è riuscito a divincolarsi fra le vie del quartiere Marina.

La guardia giurata aveva notato il ragazzo aggirarsi per le corsie della Rinascente, fino a quando, con uno scatto repentino, ha afferrato una borsa da donna e si è dato alla fuga. È immediatamente scattato il breve inseguimento conclusosi in Via Sardegna, dove la guardia è riuscita a bloccare l’uomo e a riprendere la borsetta. Portato nell’esercizio commerciale poiché lievemente ferito, il malvivente, approfittando di un momento di distrazione della Security, è fuggito via.

Ieri un altro equipaggio della Squadra Volante, contattato per visionare le immagini delle telecamere poste a tutela del centro commerciale, si è recato sul posto e, visionando un frame del video, ha riconosciuto senza ombra di dubbio M.D., 36enne cagliaritano, ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosissimi precedenti.

Dopo un attento servizio di ricerca dell’uomo, M.D. è stato intercettato mentre passeggiava in compagnia di altri due giovani in Via Meilogu. Immediatamente fermato e messo davanti alle prove evidenti, il giovane non ha potuto che confessare la responsabilità del furto e, una volta terminati gli atti di rito, M.D. è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina.