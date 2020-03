Cagliari. Emergenza Coronavirus: la voce amica delle Acli

Acli: aiuto e informazione via telefono per i cittadini in quarantena

Rimanere a casa è l’arma principale per combattere la diffusione del Coronavirus. È un sacrificio, reso necessario dalla crescita della diffusione del Covid-19, che porta con sé tante problematiche per i cittadini, specie per i più anziani, in parte derivanti da dubbi di interpretazione dei diversi decreti e ordinanze ministeriali, regionali e comunali.

Per cercare di raccogliere le istanze e, dove possibile, di dare un aiuto a chi si trova in difficoltà, le Acli provinciali di Cagliari, assieme ai Giovani delle Acli, hanno deciso di istituire servizio gratuito di ascolto, un numero di telefono che sarà attivo da oggi sino al termine dell’emergenza ogni giorno dalle 14 alle 15.

Per usufruire del servizio si può chiamare al numero: 3294786681.