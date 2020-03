Blu Navy: fino al 31 maggio 2020 nessun addebito per chi rinuncia al viaggio  

A chi prenota un biglietto per il traghetto su una delle due linee marittime operate dalla compagnia, e cioè la tratta Piombino-Portoferraio per l’Isola d’Elba e il collegamento Santa Teresa di Gallura-Bonifacio fra Sardegna e Corsica, verrà infatti data la possibilità di poter annullare il biglietto senza pagare alcuna penale fino al 31 maggio 2020 (gli annullamenti andranno richiesti prima della partenza).

Ricordiamo che sulla linea marittima per l’Isola d’Elba, servita tutto l’anno, in questo periodo viene utilizzato il traghetto Ichnusa, che tornerà poi ad operare nelle Bocche di Bonifacio per la riapertura del collegamento Santa Teresa-Bonifacio, prevista per il 3 aprile prossimo. All’Elba subentrerà l’altro traghetto di proprietà della compagnia, l’Acciarello (attualmente in bacino), che come sempre garantirà i collegamenti da e per l’isola fra aprile e ottobre.

Informazioni e contatti

Sito web: www.blunavytraghetti.com

E-mail: info@blunavytraghetti.com