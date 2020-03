Assl Nuoro. Alimenti e materiale ADI: nuove modalità di distribuzione

Dipartimento del farmaco. Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale: si comunica che a partire dal 26/03/2020 e sino a nuove indicazioni la distribuzione diretta di:

alimenti aproteici per nefropatici

materiale ADI

verrà effettuata nei locali del Servizio Farmaceutico Territoriale in via Deffenu 42 nei giorni: MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 17:00

A partire dal 31/03/2020 e sino a nuove indicazioni la distribuzione diretta di: nutrizione enterale e relativo materiale di consumo polvere addensante per pazienti disfagici verrà effettuata nei locali del Servizio Farmaceutico Territoriale in via Deffenu 42 nei giorni: MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 17:00

A partire dal 02/04/2020 e sino a nuove indicazioni la distribuzione diretta di: sensori Freestyle per diabetici

microinfusori per diabetici e relativo materiale di consumo insulina Novorapid Pumpcart materiale di consumo per ventiloterapia e cpap verrà effettuata nei locali del Servizio Farmaceutico Territoriale in via Deffenu 42 nei giorni: MARTEDÌ E GIOVEDÌ MATTINA DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00

POMERIGGIO DALLE 15:00 ALLE ORE 17:30

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare i seguenti recapiti:

0784/240584 – 0784/240530 – 0784/240021 – 0784/2401 22