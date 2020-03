A Nuoro un conferenza informativa sulla tecnologia 5G

La Conferenza, a ingresso libero, vuole essere un contributo per una corretta e completa informazione della popolazione sul funzionamento del 5G e sui pericoli per la salute, sui diritti violati e sui danni ambientali di questa tecnologia sperimentale.

Tra i Relatori interverranno: Massimo Frau (Tecnico esperto di Tecnologie dell’Informazione) e Patrick Pinna (Tecnico Informatico) che spiegheranno nei dettagli come funziona la tecnologia 5G, la fisiologia del sistema e le implicazioni nella vita quotidiana; Massimo Casula (Fisico, Esperto di Campi Elettromagnetici) che parlerà della legislazione in merito ai limiti di sicurezza per l’esposizione alle radiofrequenze; Giorgio Pelosio (Tecnico, esperto di Sistemi di Rilevamento Ambientale) che affronterà il tema degli effetti delle onde millimetriche sul nostro campo elettromagnetico e sull’ambiente; Silvia Spanu (Referente del Comitato Stop 5G Nuoro e della Rete Italia Senza Elettrosmog per la Sardegna) che elencherà i diritti violati dalla sperimentazione 5G e l’impatto ambientale che ne consegue.

In merito ai pericoli per la salute saranno proiettati i video delle interviste alla Dott.ssa Fiorella Belpoggi (Istituto Ramazzini di Bologna), al Dott. Agostino di Ciaula (Comitato Scientifico ISDE – Medici per l’Ambiente) e al Dott. Domenico Scanu (Presidente ISDE della Sardegna).

A seguito degli interventi si terrà un dibattito aperto al pubblico e in chiusura la presentazione della Petizione per il Comune di Nuoro, con l’avvio della raccolta firme, a cura di Michela Dettori del Comitato Stop 5G Nuoro.

All’evento sono invitati a presenziare il Sindaco e gli Assessori di Nuoro e tutti i Sindaci del Nuorese e tutti gli Assessori Provinciali e Regionali che si occupano di salute, ambiente, scuola e tecnologia, i Referenti delle Associazioni Ambientaliste del Nuorese, i Dirigenti Scolastici, gli Insegnanti, i Genitori, gli Studenti e la Cittadinanza Tutta.