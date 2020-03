30 e 31 Marzo prima edizione “Idealo Days”, shopping event volto a sostenere gli e-shop italiani

Lunedì 30 e martedì 31 Marzo 2020 idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – organizzerà per la prima volta gli idealo days, un nuovo shopping event tutto italiano durante il quale sarà possibile acquistare prodotti dagli e-shop aderenti all’iniziativa con sconti a partire dal –10%.

Sotto la guida di idealo, infatti, i maggiori negozi online italiani si sono riuniti per organizzare due giornate di sconti speciali per chi acquista online; obiettivo è quello di offrire al consumatore ulteriori occasioni di risparmio ma anche sostenere e incentivare l’economia digitale del nostro Paese.

Tra gli shop che parteciperanno all’evento vi sono bitiba.it, bpm-power.com/it, dochouse.it, echarme.itEcharme – La Tua Profumeria Online, elettrostock.it, emlineamoto.com, fcwebstore.it, gommeplanet.it, Monclick.it, nencinisport.it, ollo.it, pinkorblue.it, privalia, profumomaniaforever.com, sferaufficio.com, sportler.com/it, Yeppon.it, zooplus.it.

L’iniziativa, che ha anche il patrocinio della Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM), riguarderà ogni settore dell’e-commerce italiano, dai più moderni smartphone al cibo per i nostri amici a quattro zampe passando anche per gli elettrodomestici e l’abbigliamento.

Nel dettaglio, queste sono alcune delle categorie per le quali gli utenti potranno beneficiare degli sconti: smartphone e relativi accessori, grandi elettrodomestici, sneakers e scarpe sportive, prodotti per la fotografia, accessori auto e moto, giocattoli, prodotti di bellezza, articoli per il fai da te, accessori per bambini e neonati e infine prodotti per gli animali.

A partire da lunedì 2 Marzo 2020 gli utenti del portale hanno a disposizione una speciale Landingpage dedicata all’iniziativa dove potranno impostare i propri alert per la funzione prezzo ideale e ricevere così una notifica quando il prodotto richiesto avrà raggiunto la cifra desiderata.

Come funziona:

In questo modo gli e-consumer potranno acquistare articoli ad un prezzo decisamente scontato. Inoltre, durante gli idealo days del 30 e 31 Marzo 2020, sarà possibile vedere in un’unica schermata e per ogni categoria merceologica quali sono i prodotti maggiormente scontati, così da avere in un’unica pagina tutte le offerte migliori.

Gli idealo days nascono con l’idea di sostenere l’economia e gli e-shop italiani: secondo un recente studio di idealo nel 54,7% dei casi offrono ai consumatori l’offerta più vantaggiosa in termini economici (in confronto ai grandi colossi dell’e-commerce). Inoltre, in giornate speciali per l’e-commerce, come per l’appunto gli idealo days, questa quota potrebbe superare il 60%, con evidenti vantaggi per gli utenti in termini di maggiori opportunità di risparmio.

Gli idealo days, che avranno luogo dalla mattina del 30 Marzo fino alla mezzanotte del 31, forniscono agli e-consumer italiani un’ulteriore possibilità di risparmio, da sommarsi agli sconti che garantisce già quotidianamente un portale di comparazione prezzi.

“Nel pieno spirito di idealo, l’obiettivo dell’iniziativa – afferma Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di idealo – non è solo quello di raggiungere e far risparmiare il maggior numero di utenti, ma anche quello di sostenere lo sviluppo degli e-shop italiani, avviando al tempo stesso una discussione tra gli addetti ai lavori sul bisogno di rinnovamento dell’e-commerce italiano. Questo, in alcuni casi, è ancora troppo legato ai big player del settore, nonostante siano spesso i negozi italiani a proporre le migliori offerte in termini economici. Speriamo che questo sia solo l’inizio di un nuovo format digitale di shopping online e che nel tempo diventi un vero e proprio evento speciale per il risparmio e per gli acquisti online degli italiani.”

In ogni caso, come di consueto, altre offerte vantaggiose saranno disponibili su tutto il sito di idealo.it.

