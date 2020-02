Zaragoza: primi segnali di stabilità. Analisi del mercato della casa

Prezzi

Nel primo semestre del 2019, il prezzo medio al mq di un immobile usato è pari a 1.325€ (era di 1.207 € nel primo semestre 2018), i valori si assestano, pertanto, ai livelli del 2012. Analizzando l’evoluzione delle quotazioni degli ultimi trimestri (da luglio 2018 a settembre 2019) si registra una situazione di stabilità.

Mercato immobiliare e investitori

Carlos Alonso, Area Manager Gruppo Tecnocasa in Aragona, ha evidenziato:

Actur-Gran Casa è la zona con gli immobili dal costo più elevato (in media a corpo 173.932€), seguita da Plaza San Francisco-Universidad (in media a corpo 144.286€) e Almozara (in media a corpo 120.682€). La zona più economica è Torrero-La Pazc (in media a corpo 57.415€). – Continua Alonso: – Il maggior numero di immobili venduti in città nel mese di ottobre 2019 è stato nella fascia di prezzo inferiore a 75.000 €, il 48,7% degli immobili intermediati.

Compravendite

La città di Zaragoza rimane attraente per gli investitori, visto il numero significativo di vendite effettuate con questa motivazione, che è pari al 31% del totale; questo dato supera quello nazionale (27%). Inoltre, in base ai dati storici del Gruppo, la cifra è cresciuta anno dopo anno: nel 2013 era pari al 19,9%. Attualmente Zaragoza presenta percentuali di “acquisti a scopo investimento” simili a Madrid (29,47%) e Siviglia (30,81%), data l’elevata redditività in caso di affitto e i buoni prezzi attuali.

Il profilo dell’investitore è quello di una persona che acquista una casa in contanti (74,5%), ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni (35,45%), un contratto di lavoro indeterminato (46,1%) e ha fatto studi universitari (56,4%) ed è di nazionalità spagnola (97,3%).

Il consiglio dell’esperto

Secondo Lazaro Cubero, Responsabile dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spagna:

I prezzi degli immobili di Zaragoza sono oggi ai livelli del 2012, stabili negli ultimi 5 trimestri, quindi il mercato della città offre ancora buone opportunità. Tuttavia – continua Cubero – è importante ricercare attentamente l’immobile e selezionare quelli proposti al reale valore di mercato. Molti venditori tendono a incrementare i prezzi anche del 21% ipotizzando una crescita futura, crescita che in realtà è lontana dall’attuale situazione di mercato; questi immobili non trovano un acquirente e rimangono a lungo in vendita.

Acquistare per affittare

Il canone medio di locazione di una casa nella città di Zaragoza è pari a 556 euro al mese, mentre la rata mensile di un mutuo per un immobile con le stesse caratteristiche è di 309 euro.

Attualmente a Zaragoza è meglio comprare che andare in locazione. Un immobile in affitto garantisce un rendimento annuo lordo di circa il 7,7%.

Attualmente è possibile ottenere un mutuo con una rata mensile inferiore a un canone di affitto; ad esempio, per un immobile di € 86.000, partendo da un mutuo di € 68.800, con durata di 25 anni e interesse annuo del 2,5%, la rata mensile del prestito sarebbe di € 309, mentre l’affitto mensile della stessa proprietà è di € 556 (differenza di € 247).

L’inquilino tipo in città ha un’età compresa tra 25 e 44 anni (57,5%), ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato (66,7%) e ha un’istruzione secondaria (42,6%). Di solito l’inquilino medio è una persona in cerca di un immobile arredato (64,8%) dal canone mensile tra € 400 e € 600 (67%). Normalmente predilige il trilocale (44%), tra 60 e 80 metri quadrati (42,5%), meglio se dotato di ascensore (71,7%).