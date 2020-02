TourismA 2020: Mario Tozzi e Philippe Daverio al Salone Sardegna

Lo ha detto il geologo e divulgatore televisivo Mario Tozzi, ospite nello spazio dedicato all’Isola nel Salone Internazionale del Turismo Archeologico (TourismA), in corso di svolgimento al Palazzo dei congressi di Firenze.

Tra gli ospiti della Sardegna a TourismA 2020 anche il critico Philippe Daverio, che ha rimarcato la necessità per l’Isola di andare oltre il turismo balneare:

Bisogna far capire che la Sardegna è piena di tanti altri elementi degni d’attenzione, paesaggistici ma anche storici, museali e deve farli conoscere; venire ad appuntamenti come questo è stata una buona idea, è l’inizio di un passo nuovo nella comunicazione e bisogna perseverare su questa strada. Dobbiamo ricordare che quando il resto d’Europa è nella nebbia, nella neve o sotto la pioggia, in Sardegna c’è un verde folgorante e si va a spasso in maniche di camicia, che quello che vado a cercare in Scozia a luglio lo posso trovare in Sardegna a febbraio. Questa per la Sardegna è una grande carta da giocare.