TourismA 2020, Mario Tozzi allo stand dei Comuni della Trexenta

Nella seconda giornata di TourismA 2020 a Firenze, il Salone della archeologia e del Turismo Culturale, arriva allo stand Sardegna il geologo Mario Tozzi.

Profondo conoscitore ed estimatore della Sardegna, questa mattina ha fatto visita allo stand dell’Unione dei Comuni della Trexenta. Ad accogliere lo studioso c’erano il presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Suelli, Massimiliano Garau, la sindaca di Guasila Paola Casula, il primo cittadino di Selegas Alessio Piras, l’assessora della Cultura del Comune di Senorbì Paola Erriu, l’assessora del Turismo del Comune di Guasila Paola Carta, l’assessora della Cultura del Comune di Selegas Valeria Pardu, il consigliere con delega ai Beni Culturali del Comune di Guasila Alessandro Angioni, l’archeologa Michela Piras e l’ antropologa Laura Caria.

Mario Tozzi:

La Sardegna è una terra meravigliosa dal punto di vista storico, culturale e ambientale, che ha un potenziale pazzesco e che deve essere raccontata meglio, perché purtroppo si conosce ancora molto poco. Eventi come TourismA sono occasioni importanti per dare visibilità e puntare una luce anche sui piccoli territori, meno noti ma non per questo meno interessanti. Non conosco la Trexenta e verrò appena possibile a farvi visita.