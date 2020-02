Sinnai. Domenica 9 il tour delle baite con Aloe Felice e Sunny Days

Aloe Felice e Sunny Days, organizza domenica 9, una scampagnata-passeggiata alla pineta di Sinnai, tra pini salutari e macchia mediterranea, alla scoperta della ex baita con vista mozzafiato a Su Brunku Mogumu, poi la Domus de Janas S’aqua de is dolus.

Un percorso alla portata di tutti, si incomincia dalla nuova baita in una escursione a piedi di 6+6, A/R, per raggiungere dalla strada asfaltata la vecchia.

La camminata è salutare e balsamica, nella pineta di Sinnai alla scoperta dei ruderi della baita tra panorami suggestivi e belvederi naturali. In cima al percorso, sarà rievocato il terribile incendio che distrusse la struttura.

Al ritorno, un spuntino nell’area picnic, poi la visita alla domus de janas che risale al Neolitico recente.

La tradizione popolare racconta che quest’acqua oltre a essere considerata potabile avesse proprietà miracolose, in grado di sanare tutti i dolori: da cui il nome “S’aqua de is dolus” che significa: “L’acqua che lenisce i dolori”. Poi, passillara a pei sulla sommità di Bruncu Mogumu ad oltre 300 metri di altezza e visione del belvedere celestiale.

Si consiglia abbigliamento comodo e pratico comprensivo di scarpe sportive o da trekking. Poi, spuntino al sacco, nella pineta di Sinnai. Si raccomanda l’utilizzo della propria autovettura da Cagliari a Sinnai e viceversa.

Si raccomanda di prenotarsi

Contributo: 8 euro.