La manifestazione è cominciata puntualmente alle 13,30 e dopo i preliminari dell’inizio, alla discesa del capo corsa su Cumponidori , Ignazio Lombardi, la prima stella della giornata era già nel carniere, il secondo centro è stato appannaggio di Andrea Cinus, che martedì sarà il vice Cumponidori del Gremio di San Giuseppe. Alla dodicesima discesa fa il terzo centro Fabrizio Pomogranato, che sarà premiato dal sindaco Lutzu. Alessio Garau, subito dopo si ripete centrando il quarto bersaglio. Passa qualche minuto e questa volta è il turno di Anthony Maccioni, che riceve la stella d’argento dall’Arcivescovo di Oristano monsignor Carboni. Alla discesa successiva, a fare centro è Luca Murtas, quindi fa centro Andrea Solinas per la settima volta e a premiarlo sarà il Prefetto di Oristano e per l’ottavo bersaglio, bisogna aspettare la trentatreesima discesa con Salvatore Montixi, imitato subito dopo da Gianfranco Manuza, che viene premiato con la stella d’argento dall’Assessore regionale al turismo. La decima stella la conquista la bravissima amazzone Emanuela Colombino alla quarantanovesima discesa, subito dopo imitata da Marco Serra che riceve il premio dalle mani dell’Assessore regionale all’industria, quindi fa ancora centro Danilo Casula. In rapida successione ci sono i successi di Nicola Figus, Daniele Ferrari, Salvatore Aru, Michael Casula e Angelo Massidda, che fa centro con una corsa al rallentatore in stile “Melanzana”.