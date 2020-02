San Gavino Monreale. 36° Carnevale Storico Sangavinese

SAN GAVINO MONREALE, 20 – 21- 22- 23 -25 FEBBRAIO 2020

Il Carnevale Sangavinese, noto particolarmente per la maestria degli artisti della cartapesta, giunge nel 2020 alla 36° edizione e ormai da qualche anno può fregiarsi dell’ambitissimo riconoscimento di Carnevale Storico concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a soli 24 Carnevali in tutta Italia (di cui 5 in Sardegna).

Come da tradizione, anche quest’anno carri allegorici, gruppi a piedi e maschere singole provenienti da tutta la Sardegna si daranno appuntamento nelle strade della cittadina campidanese per dar vita a una coloratissima festa a base di musica, balli, coriandoli, goliardia e tanta allegria.

L’organizzazione della manifestazione è affidata alla ProLoco locale, la quale coordinerà una serie di appuntamenti che vedranno il loro culmine Domenica 23 Febbraio con la grande sfilata e i balli in maschera guidati dal simbolo del corteo carnevalesco “Su Baballotti”.

PROGRAMMA

20 FEBBRAIO – GIOVEDÌ GRASSO

MATTINA. Dalla Piazza Marconi alle ore 9.30 raduno dei bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria, con il carro “Su Baballotti”. La sfilata per le vie di San Gavino Monreale partirà dalla Piazza Marconi con itinerario Via Roma, Viale Triestre, Via Mazzini, per tornare in piazza della Resistenza, dove ci sarà la festa finale con musica, fritti, coriandoli e premiazioni (forse scriverei “consegna di riconoscimenti”). A rallegrare la festa, un centinaio di ospiti, tra bambini e insegnanti, dalla Scuola dell’Infanzia “Satta” di Cagliari.

POMERIGGIO. Gli Oratori parrocchiali di San Gavino e il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile propongono la 7ª Edizione del Carnevale Diocesano con il tema “Voi siete il sale della vita”. È prevista la partecipazione di diversi gruppi oratoriani dei paesi della diocesi. Alle ore 15.00 le maschere si raduneranno nell’oratorio di Santa Lucia e sfilando per le vie del paese raggiungeranno il Capannone Polivalente nel parcheggio dell’ospedale, dove l’animazione farà da padrona con giochi, rinfresco e balli.

21 FEBBRAIO – VENERDÌ

Dalle ore 17.00 in poi, festa in maschera dedicata ai bambini presso i locali del CIVIS in via Roma, organizzata dall’associazione “Sorrisi”.

22 FEBBRAIO – SABATO

Al pomeriggio festa in maschera presso l’Oratorio Parrocchiale “Santa Chiara” di via Trento, dalle ore 17.00 in poi.

In serata, dalle ore 21:00, presso il locale “Zaffé” fronte Ospedale, spettacolo “Aspettando il Carnevale” con tanti coriandoli, musica e apericena.

23 FEBBRAIO – DOMENICA

MATTINA. Al mattino, presso il parcheggio fronte Ospedale, grande raduno dei carri allegorici.

POMERIGGIO. Alle ore 15.00 “Su Baballotti” aprire il corteo carnevalesco con i gruppi a piedi, le maschere singole e i carri allegorici. La sfilata partirà dalla Chiesa di Santa Teresa. La serata terminerà in Piazza della Resistenza alle ore 21.00, con le premiazioni del 36° Carnevale Storico Sangavinese.

25 FEBBRAIO – MARTEDÌ GRASSO

L’ Edizione 2020 del Carnevale Sangavinese si chiude con la seconda sfilata dei carri allegorici e delle maschere sangavinesi. Alle ore 15.00 “Su Baballotti” apre la sfilata, che si concluderà in Piazza Marconi con il tradizionale rogo che saluta le celebrazioni del Carnevale Storico Sangavinese.

A San Gavino il Carnevale è una cosa seria!

San Gavino Monreale, 6 febbraio 2020

