Radio Internazionale Costa Smeralda: un weekend ricco di approfondimenti in diretta

Si comincia Giovedì 27 febbraio alle ore 11:00 con “La Sartiglia in Vespa”.

Ospiti del mattino di Radio Internazionale Costa Smeralda alle 11,00 saranno Gianni Ponsanu Presidente del Consorzio “Io Centro” e Antonio Terzitta presidente del “Vespa Club” di Olbia. Racconteranno in diretta, della 1° Corsa alla Stella in Vespa in programma nel cuore della città di Olbia il prossimo 1 Marzo. Concorrenti divisi per Contrade che a bordo di moto Vespa di varie tipologie, cercheranno di infilzare le stelle.

Gli speciali di Ana Maria Serna, Giovedì 27 febbraio alle ore 17:00.

Questa volta Ana Maria Serna affronterà l’argomento “Autostima e Alimentazione, Autistima e Sessualità “ con lei in diretta due professioniste : La dottoressa Patrizia Mascia , psicologa e psicoterapeuta e la Dottoressa Efisia Pisanu esperta di medicina cinese e creatrice del metodo “Ars Amatoria “ . Sarà una puntata molto speciale vista la qualità delle ospiti e l’importanza degli argomenti. Gli Speciali di Ana Maria Serna, stanno conquistando il pubblico dal modo leggero, ma competente con il quale ogni mese si affrontano tematiche spesso complesse.

Speciale “La Volpe e il Grano” Sabato 29 febbraio alle ore 11:00.

Sabato mattina, alle 11,00 una puntata straordinaria del Mattino di Radio Internazionale Costa Smeralda. Saranno ospiti Samantha Giusti Giornalista toscana che da anni segue la vicenda dell’Elicottero Agusta A-109 della Finanza nome in codice Volpe 132 ,scomparso la sera del 2 marzo 1994, con a bordo il maresciallo Gianfranco Deriu e il brigadiere Fabrizio Sedda, al largo di Capo Ferrato.“ Ospiti in diretta Piero Mannironi, giornalista della Nuova Sardegna da anni cronista di insoluto mistero italiano e Sandro Carboni, presidente della ProLoco di Ottana.

Il Comune e la ProLoco di Ottana nel giorno della ricorrenza della scomparsa dell’elicottero e dei due militari, ha organizzato la proiezione del Documentario Il Grano e la Volpe di Raffaele Manco.

Sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti dalle frequenze in FM #92.8 e #96.00, 100,5 dal sito www.radiointernazionale.it e dalla App Olbia City Coast Emerald e sulle linee Aspo della città e in video dalla pagina Facebook di @radiointernazionale CostaSmeralda la tua radio da sempre