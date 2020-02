AOU Sassari: “malattie della coagulazione” si trasferisce al Palazzo Rosa

Ha preso il via questa mattina il trasferimento dell’unità operativa di Malattie della coagulazione con il centro per il trattamento anticoagulanti orali. La struttura lascia il primo sotto-piano dell’ospedale Santissima Annunziata per andare al secondo piano del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa. Per tre giorni, dal 26 al 28, la struttura resterà chiusa al pubblico.

Le squadre coordinate dall’Ufficio tecnico hanno iniziato a trasportare armadi, scrivanie e computer nella nuova sede. Contemporaneamente sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza dei macchinari del laboratorio che saranno trasportati al secondo piano di via Monte Grappa.

I medici dell’unità operativa delle Malattie della coagulazione hanno atteso gli operai per la sistemazione delle apparecchiature nei nuovi locali, adiacenti al Centro trasfusionale. Il reparto sarà operativo da lunedì 2 marzo.

Questo trasferimento consentirà la consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione del nuovo day hospital oncologico dell’ospedale civile che sarà realizzato appunto nei locali che la struttura sta lasciando liberi al Santissima Annunziata.

L’Aou di Sassari ha dovuto realizzare i nuovi locali al Palazzo Rosa per l’unità operativa di Malattie della coagulazione con il centro per il trattamento anticoagulanti orali. Infatti, poiché non si è ancora concretizzato il passaggio ad Ats del servizio per il trattamento anticoagulanti orali, la sua presenza al primo sotto-piano del Santissima Annunziata rallentava di fatto la partenza dei lavori per il nuovo day hospital oncologico.

Il passaggio all’Ats del centro Tao, così come del servizio di Diabetologia, dell’Spdc (il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura), dell’ambulatorio Parkinson sono stati previsti nell’addendum al progetto di incorporazione del Santissima Annunziata del dicembre 2015, siglato a luglio 2019.