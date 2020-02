Porto Torres. Raccolta differenziata, nuovi orari per il ritiro dei sacchetti

Nuovi orari per il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata. I cittadini potranno recarsi presso l’Ecocentro comunale in via Fontana Vecchia anche di pomeriggio.

A partire dal lunedì 24 febbraio le buste per il conferimento dei rifiuti si potranno ritirare, sempre presso l’Ecocentro comunale, ai seguenti orari: il lunedì dalle ore 9 alle 11, il martedì dalle 15 alle 17, il mercoledì dalle ore 9 alle 11.

Rispetto al precedente calendario è stato quindi modificato l’orario del martedì, in modo da permettere ai cittadini il ritiro dei sacchetti almeno durante un pomeriggio.