Olbia: sabato alla libreria Ubik l’incontro con i giornalisti Alessandro Mamoli e Michele Pettene

L’evento è organizzato in collaborazione con Virtus Olbia Pallacanestro e l’associazione Pulp.

IL LIBRO: BASKET JOURNEY (Rizzoli, 2019)

Basketball Journey è un tributo al Doc, James Naismith. Tutti coloro che sono stati travolti dalla sua invenzione dovrebbero almeno una volta nella vita andare a trovarlo, laggiù nel Kansas. Un gesto di riconoscenza dovuto per un beneficio ricevuto. Un dono inestimabile: la Pallacanestro.Partendo da Springfield nel Massachusetts, la culla del nuovo Gioco inventato nel 1891 dal professor Naismith in una fredda notte d’inverno, Mamoli e Pettene si sono lanciati insieme in un lungo viaggio on the road costellato di luoghi leggendari e protagonisti unici, con un semplice filo conduttore. L’amore per il basket, uno degli sport più spettacolari e seguiti al mondo, nato in una grande nazione che a fine Ottocento stava ancora cercando di costruirsi un’identità, una Storia collettiva, degli eroi in cui credere.Tra appunti di viaggio, migliaia di chilometri in macchina, dialoghi con personaggi di culto e visite nelle cattedrali cestistiche americane, i due autori hanno ricostruito alcune memorabili storie scoprendo un nuovo modo di raccontare gli USA, attraverso l’incredibile epopea di un gioco nato sui campetti e assurto alla gloria stellare della NBA.Dopo i licei di Kobe Bryant e Wilt Chamberlain, il ruvido playground d’infanzia di Kevin Durant, le rivalità universitarie più nobili d’America e un pellegrinaggio indimenticabile attraverso le leggende dello Stato dell’Indiana, il tributo a James Naismith si chiuderà nel Kansas, a Lawrence, dove il Doc riposa in pace, felice di aver lasciato questo mondo migliore di come l’aveva trovato.



GLI AUTORI:

Alessandro Mamoli (Rho 1973), ex cestista nell’Olimpia Milano di Mike D’Antoni ed ex allenatore di squadre giovanili di basket, è oggi giornalista. Dal 2004 è conduttore tv per Sky Sport dove commenta la NBA e la NCAA. Ha seguito sul posto 7 finali NBA e 4 Final Four NCAA. È stato coautore del best seller di Marco Belinelli Pokerface (2015).

Michele Pettene (Cerea, 1986), giornalista e consulente aziendale, si occupa di cinema, pallacanestro, rock e comunicazione. Scrive per «Esquire Italia», «L’Ultimo Uomo», Sky Italia. Ha scritto anche per «Rivista Ufficiale Nba» e «GQ». È stato autore del romanzo sportivo La morte è certa, la vita no (2015).