Cagliari, testa al match contro la Roma. Da domani ritiro ad Asseminello

Ad Asseminello nuovo allenamento per preparare al meglio il match di domenica contro la Roma, in programma alla Sardegna Arena.

Nella seduta odierna la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecniche a coppie, seguite da un lavoro tattico incentrato sugli sviluppi offensivi. Chiude la giornata la partitella.

La situazione in infermeria: continuano le terapie per Faragò, mentre prosegue il lavoro personalizzato per Ceppitelli.

Domani mattina nuovo allenamento per poi iniziare ufficialmente il ritiro ad Asseminello.