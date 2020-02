Nuoro. Poste Italiane: installati gli ATM Postamat negli uffici postali dei piccoli comuni Elini e Gairo

Poste Italiane ha installato i primi sportelli automatici ATM Postamat degli uffici postali di via Pompei, nel Comune di Elini, e di via della Libertà, nel comune di Gairo, presso i quali risiedono rispettivamente circa 561 e 1374 abitanti. Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, i Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

< Siamo veramente soddisfatti dell’accordo raggiunto tra il Comune di Elini e Poste Italiane. Per quanto riguarda il Comune – dichiara il Sindaco di Elini Deiana Rosalba – l’Ente ha messo a disposizione risorse finanziarie per il completamento della toponomastica e della numerazione civica al fine di ottimizzare il servizio di distribuzione della corrispondenza.

Mentre a Poste Italiane dobbiamo riconoscere il merito per le azioni che sta mettendo in atto nei piccoli comuni come quello di Elini: piccole realtà come la nostra in cui i servizi sono limitati e l’installazione di un Postamat si rivela di notevole importanza. Credo che queste scelte politiche, attente alle esigenze dei cittadini, contribuiscano a limitare il progressivo spopolamento che interessa ormai tutta la regione e in particolare i piccoli centri abitati.>>

<< Ringrazio Poste Italiane – sottolinea il Sindaco di Gairo Francesco Piras – per l’impegno mostrato fornendo il servizio Postamat nel nostro comune. In un momento storico in cui, nelle piccole realtà come la nostra, si assiste alla cancellazione di importanti presidi, Poste italiane ha mostrato grande sensibilità potenziando il servizio esistente. L’amministrazione comunale e la comunità tutta hanno accolto con grande favore l’installazione dell’ATM che ha alleggerito non poco i disagi di numerosi cittadini, spesso costretti a lunghi viaggi per far fronte alle normali necessità, nonché esaudito i bisogni dei numerosi visitatori. Soddisfatto per l’importante traguardo ottenuto, grazie all’impegno di Poste Italiane, non posso che rinnovare i ringraziamenti.>>

I nuovi ATM Postamat di ultima generazione (e dotati di moderni impianti di videosorveglianza), possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

Le installazioni sono parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ribadito dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019 a Roma, e sono coerenti con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Le iniziative sono inoltre coerenti con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Poste Italiane ricorda che gli uffici postali di Elini e Gairo sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 ed il sabato dalle ore 8.20 alle 12.45.