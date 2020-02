Social Pro League: le favorite della vittoria finale

Al termine dei sedicesimi di finale, nella parte sinistra del tabellone si sono andati a comporre i quarti di finale che verranno sostenuti in questo mese dalle squadre qualificate. In molti si chiederanno, “chi riuscirà a vincere la social pro league 2020?”.

Ai sedicesimi di finale sono state eliminate papabili vincitrici come l’Alto Adige Sudtirol, l’Olbia e la Robur Siena, ma adesso le più forti corazzate, i cui tifosi hanno dimostrato più affetto, rimaste in gioco sono la Casertana, il Teramo e la Pianese, ma è ancora tutto un punto interrogativo, potrebbero esserci sorprese dietro l’angolo.

Sono stati tantissimi i tifosi votanti durante lo svolgimento della fase iniziale del tabellone e per le imminenti fasi calde del gioco si attendono nuovi e numerosi voti da parte dei fan. Per giocare basta accedere e iniziare a votare da questa pagina:

https://www.superscommesse.it/social_pro_league/tabellone/

La sfida è ancora lunga e c’è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che gli ottavi di finale termineranno il 1 marzo 2020, alle ore 23:59. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League.