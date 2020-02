Musica: è uscito “Tram”, il quarto singolo della cantautrice Alisia Jalsy

L’artista trasferisce la sua musica a Pescara, dove studia composizione al conservatorio ” Luisa D’Annunzio”. Scrive “Tram” a Palermo, non appena diplomata, mostrando tutte le sue perplessità sul futuro e sul da farsi.

I suoi studi, prima azz e poi pop, la portano a trasferirsi in Abruzzo per approfondire e migliorare la sua scrittura musicale. Questo è dunque un brano meditativo, rispetto ai primi che parlano d’amore.

Il video clip, girato da Frank Falletta a Palermo, rappresenta appunto il vagare sia nei meandri della mente, sia in quelli della città, senza trovare soluzioni se non quella di non rimanere “ferma alla fermata del tram“, metafora che usa appunto nel suo ritornello.

Un arrangiamento nuovo e indie/pop di Simon Empler, suo professore, che conobbe quando frequentava il TMF al cet di Mogol. Alisia è giovane ma già con un bagaglio di esperienza e di studio che non lascia indiferenti. Pronti ad ascoltare “Tram” ma anche ad aspettarsi nuove note, sicuramente più mature.

