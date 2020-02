Margherita tour: 8-10 maggio, la vacanza in mountain bike per la Sardegna

Margherita tour è una vacanza in mountain bike in Sardegna, nelle più belle località del sud-ovest dell’Isola, facendo base ogni giorno in un hotel quattro stelle della città di Carbonia. Il nome del tour deriva proprio dalla tipologia di viaggio, perché ogni pomeriggio si torna nella struttura e ogni giorno si pedala in una direzione diversa come se i percorsi fossero i petali di un fiore.

L’attraversamento della estesa pianura del Sulcis

Con tappe giornaliere di circa 60 km e poco dislivello si visiteranno aree di grande pregio ambientale, come spiagge incontaminate (ogni giorno ci sarà il tempo anche per un bagno), lagune e stagni popolati da fenicotteri e da altre meravigliose specie; pedaleremo sulle piste ciclabili recentemente costruite e, al rientro, l’hotel sarà a nostra disposizione con servizi extra e su prenotazione come bagno turco, sauna, idromassaggio, doccia emozionale, grotta del sale, ghiaccio terapia, piscina, massaggio, tisaneria.

Uno dei tanti passaggi sui percorsi ciclabili costruiti per visitare gli stagni e le saline

I percorsi sono scorrevoli, senza particolari difficoltà tecniche, alla portata di tutte e tutti anche se poco allenati, grazie all’aiuto offerto, per chi volesse usufruirne, dalle mountain bike elettriche che si possono noleggiare. Il tour è guidato, ma chi vuole potrà avere alcuni giorni prima la traccia gps ed è assistito da almeno un mezzo di appoggio per tutto l’itinerario. Ogni giorno il pranzo al sacco, composto con prodotti locali, è fornito dall’organizzazione in luoghi lungo il percorso adatti per un picnic rilassante in mezzo alla natura.

L’asfodelo in fiore, lungo il percorso se ne trovano intere praterie

Gli itinerari sono caratterizzati anche dal valore storico degli antichi insediamenti minerari dismessi, che creano un suggestivo scenario con la natura che lentamente ma inesorabilmente si riprende i suoi spazi.

Per chi si iscrive entro febbraio ed entro marzo le quote sono ridotte (la riduzione è maggiore a febbraio) e per chi arriva dalla Penisola o dall’estero l’organizzazione si avvale dell’assistenza di un tour operator che propone le soluzioni di viaggio più adeguate a ciascun partecipante.

In primo piano la ginestra, lungo la strada sulle rive della laguna

Il tour è organizzato dalla società di servizi cicloturistici Sardinia Biking, attiva da oltre quindici anni nella destinazione Sardegna, con lo sponsor Medi@net, un’azienda sarda che fornisce servizi internet e di telefonia in tutta la Sardegna, su rete radio proprietaria e su fibra ottica.

Informazioni sul Margherita Tour

Sito web: www.sardiniabiking.it/margherita

E-mail: margherita@sardiniabiking.it

Tel. 349.006.21.69 – 339.406.92.14

L’arrivo nella spiaggia di Porto Pino con le sue caratteristiche dune di sabbia bianca e finissima e i gigli di mare