Locazioni a confronto tra Milano, Roma e Napoli

L’Ufficio Studi Tecnocasa ha confrontato alcuni indici legati al mondo degli affitti di Milano, Roma e Napoli.

Le grandi città hanno registrato un aumento generalizzato dei canoni di locazione: +2,3% per i monolocali, +1,8% per i bilocali e i trilocali. Tra le 3 metropoli esaminate Milano è quella che ha avuto l’aumento più elevato (+6,1% i monolocali, +4,2% i bilocali e +5,3% i trilocali).

Tempi di locazione decisamente brevi a Milano, in cui sono necessari 29 giorni per locare l’immobile. Si distacca invece la Capitale con 49 giorni.

Il bilocale è la tipologia più affittata, in modo particolare a Milano supera il 50%.

Quanto al motivo della locazione, a Napoli la domanda di immobili in affitto è alimentata prevalentemente da coloro che hanno fatto una scelta abitativa (83%). Completamente differente il quadro di Milano, in cui spicca la concentrazione di lavoratori non residenti, che costituiscono il 51,4% di coloro che prendono in affitto l’abitazione, attestandosi tra le più alte tra le grandi città.

A Milano e a Napoli vince il canone libero (rispettivamente 84,1% e 69,7%), mentre a Roma si assiste ad un’ascesa del contratto di locazione a canone concordato (63,1%).