Golfo Aranci, M5S: “Su Donnigheddu è da bonificare e mettere in sicurezza”

A seguito della mia interrogazione del 18 dicembre scorso, gli Uffici dell’Assessorato alla Sanità hanno disposto due sopralluoghi che sono stati effettuati all’interno dell’area della discarica abusiva di “Su Donnigheddu” in data 9 e 13 gennaio 2020. Due verifiche dalle quali è emerso chiaramente che quanto da me denunciato corrisponde alla verità dei fatti. Su quest’area, utilizzata dal Comune di Golfo Aranci dal 1979 al 1991 e che si estende per oltre 15mila metri quadri, non è mai stato realizzato alcun Piano di caratterizzazione. Ciò significa che non si hanno dati relativi alle effettive condizioni del sito, che “potrebbe aver subito fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali”, come testualmente specificato in una delle due relazioni allegate alla risposta all’interrogazione. Gli unici dati disponibili – sempre stando al documento – risalgono a campionamenti di acque superficiali del rio Su Laccu, che scorre a fianco alla discarica, eseguiti dall’Arpas nel 2012.