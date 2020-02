FIPE Confcommercio: il 17/02 a Cagliari, la presenzazione del Vademecum Ispezioni

Lunedì 17 febbraio alle ore 15, nella sede di Confcommercio Sud Sardegna in via Santa Gilla 6, verrà presentato il nuovo Vademecum Ispezioni realizzato da FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) in materia di ispezioni sul lavoro, salute e sicurezza igienico-sanitaria.

Una guida pratica che individua quali sono i comportamenti corretti da tenere prima e durante un’ispezione per evitare di incorrere in sanzioni soffermandosi sui doveri ma anche sui diritti dei controllati.

Dopo i saluti del presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, interverranno i rappresentanti dell’area legale, legislativa e tributaria della FIPE nazionale: il capo dell’ispettorato territoriale del lavoro Eugenio Annicchiarico, il comandante della Polizia Municipale di Cagliari Mario Delogu, il dirigente medico del servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl Maria Dolores Salis e il comandante dei Nas di Cagliari Davide Colajanni.

Parteciperanno anche numerosi comandanti e rappresentanti delle polizie municipali dei Comuni del Sud Sardegna. L’incontro rappresenta un’opportunità per un confronto diretto tra le autorità di controllo e gli imprenditori del settore (bar, ristoranti, gelaterie, discoteche, stabilimenti balneari).