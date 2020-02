Esplode un caricabatterie sul volo Newark-Nassau: fiamme e terrore a bordo

Esplode un caricabatterie, fiamme e panico su un aereo in volo sull’oceano Atlantico.

Un incendio a bordo di un volo intercontinentale di un Airbus 320 United da Newark, nel New Jersey, in direzione di Nassau, nelle Bahamas, ha costretto a un atterraggio di emergenza a Daytona Beach International Airport.

I pompieri sono stati chiamati sull’aereo alle 10:30 circa del 26 febbraio, dopo che un caricatore di un telefono cellulare ha preso fuoco su un posto sul jet. Panico e terrore per i 150 passeggeri a bordo, c’è anche chi ha avuto la forza di riprendere quegli attimi di panico e postare il tutto sui social.

La polizia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha spiegato che l’equipaggio ha estinto l’incendio sul jet iniziato da un caricabatterie che era nel borsello di un passeggero, grazie al rapido intervento del personale di cabina.

Il borsello e il caricabatterie in fiamme poi sono stati riposti in modo sicuro in un contenitore ignifugo fino a quando non è atterrato. Un portavoce della polizia ha dichiarato:

Le indagini preliminari ipotizzano che si tratti di un caricabatteria per telefono esterno. L’aereo è salito a 28.000 piedi prima di dover scendere dopo l’incidente. L’aereo è stato in grado di decollare un’ora dopo l’ispezione – ha dichiarato l’aeroporto di Daytona Beach via Facebook.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.