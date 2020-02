Poste Italiane

Poste Italiane: riaprono gli uffici postali nelle province di Lodi e Padova

Poste Italiane comunica che, a partire da lunedì 2, le pensioni del mese di marzo saranno messe in pagamento anche nei cinque uffici postali a Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda, San Fiorano in provincia di Lodi e Vo’ Euganeo in provincia di Padova, che riaprono al pubblico.