Riciclo

Comieco prepara l’agenda del Mese del Riciclo di carta e cartone

Sta per partire il terzo mese del riciclo di carta e cartone, previsto per Marzo. Comieco coglie l’occasione per invitare tutti, cittadini, scuole, imprese e Istituzioni a partecipare al cartellone del Mese del Riciclo, segnalando la propria iniziativa nell’apposita sezione del sito di Comieco.