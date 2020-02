Coldiretti – Oggi, nei mercati di Campagna Amica di tutta la Sardegna, il Carciofo Day

Il carciofo, purtroppo, è anche uno dei prodotti che più di tutti sta subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici. Ormai sono anni che gli agricoltori pagano dazio a causa del troppo caldo, delle gelate, delle troppe piogge o per la siccità, con pesanti conseguenze per la nostra economia, essendo la Sardegna la terza produttrice a livello nazionale dopo Puglia e Sicilia.

Quest’anno l’annata è cominciata male e proseguita peggio

Prima la siccità e il caldo seguiti dalle troppe piogge di novembre hanno ritardato la maturazione e provocato l’aborto e moria di molte piante. La siccità e il caldo di quest’inverno primaverile sono il colpo di grazia.

Dopo la ritardata maturazione adesso infatti il problema è inverso: il caldo ha causato l’esplosione della produzione, con i carciofi che stanno maturando anticipatamente provocando un crollo del prezzo e costringendo i carciofai alla vendita sotto costo.

Il prezzo all’ingrosso è meno della metà.

Stiamo vendendo, quando li acquistano, come a prezzi di fine stagione – afferma il presidente di Coldiretti Samassi, Giuseppe Onnis – e anziché a 60-70 centesimi il prezzo è crollato a 20-30 centesimi. Questo è dovuto da una parte alla sovrapproduzione causata dal caldo e dall’altra anche alle importazioni che stanno invadendo il mercato italiano.

Con il caldo, inoltre, scendono anche i consumi di carciofo, essendo per tradizione consumato con il freddo.

Caricofo Day: l’iniziativa di Coldiretti

Per sensibilizzare i consumatori, oggi, nei mercati di Campagna Amica di tutta la Sardegna, si celebra il Carciofo Day con degustazioni, promozioni e divulgazione di materiale informativo sulle proprietà di questa eccellenza.

A Sassari, nel mercato dell’Emiciclo, la vendita sarà accompagnata dalla spiegazione da parte dei produttori delle proprietà e dei tanti benefici derivanti dal consumo del carciofo. Inoltre, l’agriturismo Cubeddu preparerà un piatto in degustazione di carciofi in umido.

Anche a Nuoro, al mercato coperto dell’Exmè, cosi come al coperto di via degli artigiani di Oristano, degustazione e consigli su come cucinarlo.

Nel sud Sardegna l’appuntamento è doppio. Il carciofo day si festeggerà nei mercati di Quartu Sant’Elena a Pitz’e Serra e a Monserrato in via del Redentore. In questo caso i produttori e i tutor del mercato distribuiranno un volantino esplicativo sulle proprietà salutistiche e nutrizionali dei carciofi promuovendone l’acquisto ed il consumo.

