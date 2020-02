ArcelorMittal, UILM: “Si va verso l’ennesimo rivio, resta forte la preoccupazione”

Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale UILM.

Ci sentiamo ancora una volta – dichiara il leader UILM – di esprimere la nostra grande preoccupazione per la condizione di incertezza che si vive all’interno degli stabilimenti. Chiediamo nuovamente – prosegue – al Governo e all’azienda di conoscere a quale punto sia arrivato il confronto e continuiamo a ribadire la nostra totale opposizione a qualsiasi intesa che metta in discussione i livelli occupazionale, sia per i lavoratori di ArcelorMittal sia quelli in Amministrazione straordinaria, e gli interventi di ambientalizzazione degli stabilimenti previsti dall’accordo del 6 settembre 2018. Chiediamo al Governo – conclude – un incontro urgente per conoscere quali saranno le iniziative che intende adottare per far rispettare all’azienda gli impegni assunti.