Amore e sport in coppia: oltre 1 sardo su 2 pratica sport col partner

Seduti uno di fronte all’altro al tavolo di un romantico ristorante, a passeggio sul lungo mare mano nella mano o semplicemente accoccolati sul divano insieme al proprio partner: love is in the air, San Valentino si avvicina e le coppie pensano a condividere momenti speciali.

Ma i sardi condividono anche lo sport con la dolce metà? American Pistachio Growers, associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani, ha commissionato a mUp Research*, una ricerca che ha indagato se i sardi praticano sport con il proprio partner, quali sono le attività fisiche preferite dalle coppie e quali sono i vantaggi e i benefici nel “competere” con l’altra metà della mela.

I sardi “innamorati” dello sport in coppia

Secondo i risultati della survey i sardi non solo sono amanti dello sport (il 74% pratica un’attività fisica frequentemente), ma soprattutto preferiscono allenarsi con il partner: il 53% infatti dichiara di non poter fare a meno della propria metà quando fa workout.

Secondo gli intervistati fare sport in coppia rappresenta un’ottima occasione per poter passare più tempo insieme (36%), attività che gli impegni quotidiani rendono sempre più rara e difficile, oltre che aiutare a motivarsi a vicenda (22%); infine, secondo il 19% dei sardi, praticare sport in coppia migliora le proprie prestazioni fisiche grazie alla condivisione dei rispettivi progressi e al continuo confronto, che sprona a migliorarsi sempre di più.

Praticare sport fa bene al rapporto di coppia

I sardi pensano che praticare sport insieme al proprio partner faccia bene sotto molti punti di vista. Se per il 71% degli intervistati è un toccasana per il rapporto, per un 29% aiuta addirittura ad essere più complici sotto le lenzuola. Il 67% pensa che allenarsi insieme dia forza, slancio ed energia alle giornate che si passano insieme e il 43% è dell’idea che renda la relazione sempre più solida.

Quali sono gli sport che “funzionano” meglio se praticati in coppia?

Ci sono degli sport che, se praticati in coppia, possono migliorare la vita a due attraverso una rinnovata sintonia. Fra le attività aerobiche salutari per l’amore, il ballo è lo sport che aumenta maggiormente l’affinità di coppia (40%): seguire il ritmo della musica, oltre che aiutare la forma fisica, infatti, aiuta gli innamorati a sviluppare un alto livello di complicità, divertendosi.

Una coppia su 4, invece, si sostiene a vicenda correndo, pur non rimanendo l’uno attaccata all’altra per tutta la durata dell’allenamento. Il 19% considera sexy e appagante allenarsi in palestra: evidentemente per qualcuno il partner sudato rappresenta una visione sensuale!

Il 9% delle coppie si fida tanto del partner da praticare l’arrampicata come attività fisica; invece solo il 4% aumenta la propria competitività con il nuoto, dando una spinta al rapporto. Infine le coppie sarde talmente “adrenaliniche”, da lanciarsi con il paracadute insieme, rappresentano solo l’1%.

Affinità alimentari post work-out

Per quanto riguarda l’alimentazione, le coppie sarde solitamente non discutono, anzi trovano affinità anche attraverso il cibo! Infatti, quasi 9 intervistati su 10 dichiarano che come coppia sono molto attenti ad avere un’alimentazione sana e coerente con il proprio piano di allenamenti.

Quando si parla di cibi graditi fra quelli con effetti benefici sul cuore, la frutta secca, ricca di grassi “buoni” polinsaturi e monoinsaturi, è di gran lunga la più gradita: oltre 8 sardi su 10, infatti la preferiscono ai cereali integrali (scelti dal 49% degli intervistati) e allo sgombro (46%).

In particolare, i pistacchi – superfood che vanta innumerevoli proprietà benefiche sulla salute cardiovascolare – sono risultati lo snack salutare preferito da quasi 6 intervistati su 10, seguiti dalle arachidi (56%).

Come afferma la nutrizionista, Sara Cordara, i pistacchi se consumati con moderazione sono dei buoni alleati della dieta. Apportano, infatti, tante fibre che prolungano il senso di sazietà, grassi “buoni” che aiutano a tenere a bada i picchi di glicemia (il livello di zuccheri nel sangue) responsabili degli attacchi di fame.

Inoltre, assicurano elevate quantità di vitamina B6, utile per il metabolismo, il meccanismo che aiuta a trasformare il cibo in energia e a bruciare di più e, infine, hanno eccellenti proprietà infiammatorie. La quantità consigliata è di massimo 30 grammi al giorno, l’ideale è preferirli al naturale e non tostati. I pistacchi possono essere aggiunti, per esempio, ai muesli a base di cereali integrali e consumati a colazione con uno yogurt bianco magro, oppure utilizzarli per cucinare un ottimo pesto a cui aggiungere degli spaghetti integrali o, ancora, inserirli in una colorata macedonia di frutta.

Gli effetti benefici dei pistacchi sono condivisi e apprezzati anche dalle coppie sportive sarde; dalla ricerca emerge infatti che, durante il piano di allenamenti, oltre 4 innamorati su 10 prediligono la pasta come alimento comune, al secondo posto c’è la frutta secca con il 38% delle preferenze. Solo il 13% delle coppie sarde sono d’accordo sulla possibilità di andare a mangiare sushi.

*Indagine condotta da mUp Research per conto di American Pistachio Growers a novembre 2019. Metodologia: 830 interviste CAWI con individui su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta stratificato in età compresa tra 18 e 74 anni.

