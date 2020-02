Ad Olbia la II^ giornata medica dell’obesità

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha organizzato il corso di aggiornamento E.C.M. dal titolo “Obesità 2.0 – II^ giornata medica dell’obesità”, che si terrà sabato 7 marzo 2020, alle ore 08.30 presso presso l’Hotel Doubletree by Hilton in Via Isarco 5/7.

In questo convegno, l‘obesità è intesa come malattia e non come semplice fattore di rischio.

Professionisti di differenti branche mediche si confrontano affinché si ponga l’accento sulla gestione multidisciplinare del problema che oramai ha raggiunto proporzioni epidemiche.

Obiettivo del convegno è quello di creare una rete medica per la gestione e la terapia dell’obesità, e fornire indicazioni ai medici per l’invio dei propri assistiti.

Il corso è accreditato nell’ambito del programma di formazione continua in medicina (ECM) per le professioni di Medico Chirurgo e di Odontoiatra per n. 49 partecipanti, e sono stati riconosciuti n. 4 crediti formativi.

Si comunica che le preiscrizioni sono state aperte venerdì 07.02.2020.

Gli interessati potranno iscriversi attraverso la procedura di iscrizione on line, accendendo al sito istituzionale dell’Ordine, e collegandosi al link contenuto nella notizia relativa all’apertura delle preiscrizioni al convegno.

Informazioni corso

Tipologia evento Corso residenziale n. 2603-290060, Edizione n. 1

Crediti E.C.M. N. 4 Crediti formativi

Responsabile scientifico Dott. Francesco Tolu

Professioni accreditate Medico Chirurgo, Odontoiatra

Discipline Interdisciplinare

Numero partecipanti n. 49

Costo iscrizione Gratuito

Area Formativa Obiettivo formativo tecnico – professionale

Obiettivo N. 23 – Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate

Acquisizione Crediti

Presenza dell’interessato documentata per almeno il 90% della durata dell’evento. Si dovrà rispondere correttamente almeno al 75% del questionario di apprendimento ECM e compilare le schede di valutazione di gradimento