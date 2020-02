“A chi esita”: 21 febbraio a Cagliari, andrà in scena la prima regionale

“A chi esita” è uno spettacolo teatrale che, con lo stile che caratterizza l’internazionale gruppo ogliastrino, mescolando parole, movimento e musica, vuole essere una riflessione, drammaticamente attuale, sulla mancanza di una adeguata Cultura della Salute e Sicurezza nelle strade, sul lavoro, a scuola e in ogni altro ambiente di vita; offre una galleria di storie e personaggi esemplari, come una sorta di ideale “viaggio in Italia” atto a mostrare che l’attenzione e la responsabilità non sono solo un fatto personale, di morale del singolo, ma un imperativo etico che dobbiamo sempre tenere a mente tutti quanti.

Con queste parole la Compagnia Rossolevante racconta lo spettacolo:

Da anni sensibili alle tematiche legate alla sicurezza a 360° (con spettacoli replicati in tutta Italia quali: “Giorni rubati”, “On the road again!”, “Il Virus che ti salva la vita” e “In Movimento”) abbiamo allestito uno spettacolo che ci mostra come alla base dei comportamenti potenzialmente pericolosi ci sia un colpevole, una specie di killer, che noi chiamiamo Cultura (in senso antropologico, intesa cioè come “il modo di fare le cose qui”: tutto quell’insieme di abitudini, comportamenti e regole non scritte che caratterizzano una determinata organizzazione o gruppo sociale) e come ogni singolo incidente possa trascinare ogni cosa nel vortice del dolore, anche le persone innocenti e i loro familiari. Il tentativo di questo lavoro è quello di comunicare la sicurezza in modo innovativo, emozionando.

Per partecipare agli spettacoli è necessario prenotare:

ai numeri 3397102534 – 3405332685;

o scrivendo a promoteatroarmadio@gmail.com

Le prenotazioni, gestite direttamente dal Teatro dallarmadio, sono aperte a partire da 15 giorni prima rispetto alla data dello spettacolo e solo nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

I biglietti prenotati potranno essere ritirati solo il giorno dello spettacolo, mezz’ora prima dell’evento, presso il foyer della Sala Conferenze dell’EXMA.