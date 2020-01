Trapper Schoepp, due concerti in Italia a maggio con l’ultimo album “Primetime Illusion”

Sarà dal vivo venerdì 15 maggio All’1e35 Circa di Cantù (CO) e sabato 16 maggio al Boca Barranca di Marina Romea (RA).

‘Primetime Illusion’ vanta un brano co-scritto con Bob Dylan, ‘On, Wisconsin’, l’ultima canzone del disco, Schoepp delizia l’ascoltatore con un mix di musica americana, rock anni ’70 e fascino folk. Prodotto da Patrick Sansone (Wilco, Robyn Hitchcock), è una raccolta davvero notevole di canzoni e storie di carattere, una serie accuratamente scolpita di istantanee sonore in cui le persone riconoscono la lotta per realizzare il proprio sogno americano, tra testi di difficoltà e lotta accanto a gioia ed orgoglio.

Un album fiducioso e fiorente in tutto, che evidenzia un songwriting di Schoepp è influenzato dai cantautori rock classici ma con un proprio stile di successo.

Originario di Milwaukee, il cantautore ha già un curriculum di tutto rispetto a dispetto della giovane età, vanta tour in tutti gli Stati Uniti e importanti collaborazioni. In Italia si è esibito nel 2016 al fianco di Jesse Malin, uscendone come “una vera rivelazione”.

La sua musica è un efficiente mixture di alternative rock e folk contemporaneo, rimandante ai Soul Asylum, Rolling Stones e Bob Dylan, come si evince dal dirompente ‘Rangers & Valentine’, uscito per Xtra Mile Recordings nel 2016, seguito dall’EP ‘Bay Beach Amusement Park’.

TRAPPER SCHOEPP

Venerdì 15 maggio – All’1e35 Circa – Cantù (CO)

Ingresso € 15 + tessera ARCI Sabato 16 maggio – Boca Barranca – Marina Romea (RA)

Ingresso libero