Social Pro League: risultati aggiornati della fase ad eliminazione diretta

La situazione nella parte in basso, a sinistra del tabellone, vede quattro big match.

Il Carpi, sorpresa del girone B, riesce a sbloccare il match contro il Catania portandosi in vantaggio per 1-0. Nel secondo match, il Bari passa in vantaggio in trasferta contro un agguerrito Piacenza, il risultato ora è di 0-1 in favore dei galletti pugliesi.

Vis Pesaro e Ravenna, invece, non sono riuscite a smuovere il tabellino dei marcatori, lasciando il risultato ancora fermo sullo 0-0. Eccezion fatta per la partita più scoppiettante della parte destra del tabellone dove il Teramo, indiscusso dominatore del girone C, sta conducendo fuori casa con il risultato di 1-2, contro un sorprendente Olbia che ha ancora tantissime possibilità di poter ribaltare il risultato a suo favore.

Sono stati tantissimi i tifosi votanti durante lo svolgimento della fase iniziale del tabellone e, per le imminenti fasi calde del gioco, si attendono nuovi e numerosi voti da parte dei fan.

Per giocare, basta accedere e iniziare a votare da questa pagina: https://www.superscommesse.it/social_pro_league.

La sfida è ancora lunga e c’è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che i sedicesimi di finale termineranno il 7 febbraio 2020, alle ore 00:00. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League. Basta un click qui!