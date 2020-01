Sassari 13 gennaio: oggi al via i lavori per il ripristino di “Sirio”

Lunedì 13 gennaio l’Arst inizierà i lavori di ripristino della linea aerea di alimentazione della metropolitana di superficie. Le operazioni dureranno, salvo contrattempi, una settimana e interesseranno l’area di porta Utzeri, via Delle Conce e piazza Santa Maria.

Per causare il minor disagio possibile le attività si svolgeranno nelle ore notturne, dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Durante questo periodo l’area interessata dal cantiere sarà chiusa al traffico.

Dalle 22 alle 6 del giorno dopo, dal 13 gennaio al 18 gennaio, è vietata la fermata in corso Vico, dall’incrocio con piazza Santa Maria, nella zona indicata dalla segnaletica. È inoltre prevista, nelle stesse ore, la chiusura al traffico di via Delle Conce e dell’area dell’intersezione tra piazza Santa Maria, via Delle Conce e corso Vico, dove ci saranno i lavori.

In particolare è istituito il divieto di accesso in piazza Santa Maria dall’incrocio con via Padre Zirano e via XXV aprile; sempre in piazza Santa Maria, in senso ascendente, da via Dei Gremi e in senso discendente, da porta Utzeri; vietato l’accesso anche a corso Margherita di Savoia, in senso discendente, dall’incrocio con corso Angioy e largo Porta Nuova; a largo di porta Utzeri da corso Margherita di Savoia (dove è previsto l’obbligo di svolta a sinistra nei pressi del distributore di benzina); a vicolo Lombardi da corso Angioy; a via Delle Conce da vicolo Sant’Eligio; a via Sant’Anna da corso Angioy.

L’impresa esecutrice consentirà il transito dei mezzi Atp provenienti dal capolinea di via Tavolara in senso discendente, verso la periferia, fino alle ore 22:45. Saranno agevolati, per quanto possibile, il traffico locale e quello dei mezzi di soccorso. Le lavorazioni dovrebbero concludersi nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio.

Come imposto dal Comune all’Arst, durante la prossima Discesa, i Candelieri potranno passare senza doversi piegare all’altezza dell’alimentazione della metrotranvia. Durante il confronto tra la Arst e l’Amministrazione comunale per l’avvio dei lavori che partiranno lunedì, l’Azienda regionale dei trasporti si è infatti impegnata anche a intraprendere le attività necessarie per consentire il regolare passaggio dei Ceri votivi, entro il prossimo 14 agosto, quindi senza ostacoli per la presenza della linea in corrispondenza di corso Vico, verso piazza santa Maria.