Salvini: “In Emilia Romagna stravinciamo e il giorno dopo sfratto Conte”

“Io sono convinto che vinciamo e sara’ una cosa incredibile. Riapriamo dopo 70 anni porte e finestre dell’Emilia Romagna al merito e alla trasparenza. Oggi c’e’ persino il Resto del Carlino di Bologna a dire che Borgonzoni e’ in vantaggio e la Lega e’ il primo partito. Mamma mia, mamma mia…”, aggiunge Salvini.

“Oggi- continua Salvini- Zingaretti ha detto che dopo le elezioni in Emilia Romagna scioglie il Pd. Magari. Non penso che ci saranno manifestazioni di disperazione che so a Tokyo e a Washington di gente che dice: ‘No Zingaretti, non farlo. Non toglierci il Pd’. E chi se ne frega. Pero’ ha detto che dialoghera’ anche con le sardine. Eh lalala’…”, aggiunge.