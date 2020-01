Radio Internazionale Costa Smeralda, da Francesco Gambella a Camillo Zucconi: cambio della guardia al Circolo dello Sport

Dopo l’Africa, Dubai , l’Elba , dopo avere aiutato migliaia di ragazzini a Nairobi ,dopo avere potuto costruire pozzi, curato mamme e aiutato e sostenuto Amref, Gambella si proietta verso nuove avventure solidali, a Marzo sarà impegnato con la Spedizione i Madagascar al fianco di Amref. Impegni che rendono sempre più difficile la sua presenza in radio per il programma che lo contraddistingue e che con il tempo ha cominciato ad assomigliargli sempre più.

Francesco Gambella, per rimanere in ambito sportivo, passa ora la staffetta del microfono al suo amico fraterno Camillo Zucconi. Da mercoledì 29 gennaio alle ore 18,00 Il Ciroclo dello Sport vedrà protagonista Camillo Zucconi protagonista della vola mondiale .

Per camillo Zucconi un palmares di tutto rispetto :vince nel ’94 il Trofeo dell’Accademia Navale, il Campionato italiano dell’Adriatico, il Campionato italiano assoluto I.M.S., la Sardinia Cup categoria overall ed è vice-campione europeo a Punta Ala; nel ’95 e nel ’96 vince il Campionato italiano del Tirreno a Capri; nel ’96 e nel ’97 il Trofeo Zegna. Vanta 3 vittorie al Giro d’Italia (’92 su Friuli-Albatros; ’93 e ’95 su Trieste-Generali). Con il Maxi Merit Cup nel ’92 fissa il record del mondo di traversata atlantica, ancora imbattuto, sulla tratta Quebec-Saint Malò. Vince la Barcolana nel 98/99/2000 ’, una tappa del Circuito mondiale Omega match-race a Triste nel ’94 e la Coppa dei Campioni match-race. In J24 è 3° all’Italiano e 7° al mondiale del ’96. Nel ’97 sul Wor 60’ Nafta Watch è 2° alla Rimini-Corfù-Rimini, ha partecipato alle selezioni all’America’s Cup con il team Prada per Luna Rossa.

Medaglia d’oro CONI come miglior atlete sardo dell’anno 2001. Apparentemente taciturno, quando si affrontano discorsi legati al mare, alla vela e allo sport si accende e diventa un perfetto intrattenitore.

La nuova scommessa partirà dalle frequenze di Radio Internazionale Costa Smeralda, a bordo di un programma collaudato, capace di raccontare lo sport e i suoi protagonisti, senza remore o pregiudizi. Per Camillo il varo è fissato per Mercoledì 29gennaio alle ore 18,00. La sua prima puntata ospiterà: Sergio Diomedi Gianluca Cara e Carlo Pitzalis dell’associazione dilettantistica Asd Olbia Racing Team, con loro si racconterà del “Banzay Day”, il raduno regionale degli amanti dei percorsi sterrati da affrontare in sella alle due ruote o a piedi.

Sarà possibile seguire Il Circolo dello Sport dalle frequenze 92.8 – 100.5 – 96.00 104.3

Dallo streaming del sito www.radiointernazionale.it sulle linee ASPO di Olbia e dalla App Olbia City Coast Emerald . In Video anche dalla pagina FB @radiointernazionale CostaSmeralda la tua radio da sempre