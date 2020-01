4 corsie Sassari-Alghero, realizzazione ultimo lotto: il Consorzio Riviera del corallo risponde all’invito del Sindaco

La Sassari- Alghero è l’arteria principalmente percorsa dai turisti che raggiungono il nostro territorio, sia in nave che in aereo, ma è percorsa quotidianamente anche da numerosi cittadini sardi, che per ragioni lavorative si spostano da e per Alghero, generando un traffico che specialmente durante la stagione estiva non può essere sostenuto adeguatamente e, soprattutto, in sicurezza dall’attuale infrastruttura.

Il completamento dell’opera consentirebbe di viaggiare in modo più sicuro e veloce, contribuendo all’immagine della destinazione turistica, notoriamente influenzata dalle infrastrutture del territorio e facilitando la mobilità dei turisti verso i bellissimi territori interni della Sardegna.

Raggiungere questo obiettivo è dunque una priorità che può verificarsi solo con l’unione che è stata dimostrata durante l’incontro, fra politici e tecnici che rappresentano il nostro territorio a tutti i livelli.

Il Presidente del Consorzio “Riviera del Corallo” Dott.ssa Elisa Fonnesu