Oristano. Sguardi sonori – Seminari sul rapporto tra musica e stati modificati di coscienza

Attraverso la visione critica di materiali audiovisivi e l’ascolto guidato di documenti sonori si intende offrire uno spaccato su diversi contesti culturali nei quali la musica e la danza venivano (o in alcuni casi vengono ancora oggi) utilizzate come elementi rituale per la catarsi dalla possessione o, al contrario, come stimolo per favorire il raggiungimento della trance.