Sono aperti i termini per presentare richiesta di contributo da parte dei privati per i danni subiti a causa del violento incendio che il 13 luglio 2019 ha colpito il territorio comunale di Tortolì, in particolare nelle località Santa Giusta, Monti Forru, S’Ortali e su Monti, Orrì, Foxilioni e per le quali tramite delibera di Giunta, il Comune aveva chiesto e ottenuto lo stato di calamità naturale. A seguito di ciò era stata avviata una ricognizione dei danni in base alle segnalazioni ricevute.

L’Assessorato regionale alla difesa dell’Ambiente ha stanziato la cifra di 590 mila euro per il Comune di Tortolì. Sugli indirizzi della Regione il Comune ha pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi economici ai privati che verranno concessi per: danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive. Possono dunque presentare domanda coloro che hanno subito danni al patrimonio privato con l’esclusione delle attività afferenti al comparti agricolo e/o zoootecnico. La delibera regionale 52/43 del 23 dicembre 2019 definisce i criteri per la determinazione e concessione dei contributi, a questa è allegata la documentazione necessaria per presentare domanda, scaricabile dal sito istituzionale e disponibile presso l’ufficio edilizia privata del Comune. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 febbraio 2020.