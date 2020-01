Eventi

Gavoi: il 1° febbraio, la serata speciale del CineTumbarinu “Sardi, Corti ma bellissimi”

Il CINEtumbarinu – Festival del Cinema in Barbagia - che in questa edizione ha avuto come tematica guida Atobios, Città e Campagna - presenta la seconda edizione di "Sardi, Corti ma Bellissimi", una rassegna di cortometraggi di autori sardi in collaborazione con la Cineteca Sarda della Società Umanitaria che avrà luogo sabato 1° febbraio, a partire dalle 18:00, in una Sala Consiliare prestata al cinema.